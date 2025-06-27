Регулярный чемпионат НХЛ расширят до 84 матчей

Фото: Динар Фатыхов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) достигли принципиальной договоренности о заключении нового коллективного соглашения (CBA), которое будет действовать до 2030 года. Об этом пишет ТАСС.

Главным изменением, согласно информации пресс-службы НХЛ, станет увеличение количества матчей в регулярном чемпионате с текущих 82 до 84.

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/27, после истечения срока действия текущего договора в сентябре 2026 года.

Еще одно существенное изменение, по сравнению с действующим коллективным соглашением, касается максимальной продолжительности контрактов игроков. По новому CBA, максимальный срок соглашения для игрока, повторно подписывающего контракт со своей текущей командой, сократится с восьми до семи лет. Для свободных агентов, заключающих договор с новой командой 1 июля или позднее, максимальный срок контракта составит шесть лет вместо семи.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не раскрыл других подробностей нового договора, отметив, что соглашению еще предстоит пройти процесс ратификации. Исполнительный директор NHLPA Марти Уолш со своей стороны подтвердил, что голосование по ратификации начнется примерно через неделю.

Рената Валеева