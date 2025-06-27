В Татарстане водитель-таджик высадил пассажиров с нарушением ПДД и угодил к ГАИ

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Казани сотрудники Госавтоинспекции пресекли грубые нарушения ПДД со стороны водителя маршрутного автобуса МАЗ, который своими действиями на улице Приволжской создал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Об этом сообщили в ГАИ Казани.

Инцидент произошел в дневное время. В поле зрения инспекторов Госавтоинспекции Казани попал автобус, который, двигаясь по улице Приволжской, проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Сразу после этого водитель совершил еще одно нарушение, высадив пассажиров в месте, не предназначенном для остановки общественного транспорта. Эти действия не только являются прямым нарушением ПДД, но и несли в себе серьезную опасность для пассажиров и других участников дорожного движения.

Автобус был незамедлительно остановлен и задержан сотрудниками дорожной полиции. За рулем транспортного средства находился 26-летний уроженец Таджикистана, чей водительский стаж составляет 4 года.

В ходе разбирательства водитель полностью признал свою вину в совершении всех выявленных правонарушений.

