Путин заявил о впечатляющем росте ненефтегазового сектора экономики России
Президент особо отметил роль бизнеса в экономическом развитии страны
Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ с важным заявлением о состоянии российской экономики. Президент представил данные о динамике роста ненефтегазового ВВП страны.
По словам главы государства, ненефтегазовый сектор демонстрирует впечатляющие показатели развития. За 2023 год прирост составил 7,2%, а на 2024 год прогнозируется увеличение до 9,5%. Эти цифры свидетельствуют о значительном развитии несырьевых отраслей экономики.
Президент особо отметил роль бизнеса в экономическом развитии страны. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и труду миллионов предпринимателей экономика России не просто растет, а становится более качественной, сложной и многогранной.
Владимир Путин подчеркнул необходимость предотвращения рецессии и важность настройки механизмов поддержки экономического роста.
Стратегическим приоритетом остается последовательное изменение структуры экономики. Президент акцентировал внимание на том, что движение вперед является критически важным для достижения поставленных целей.
В своем выступлении глава государства обозначил курс на дальнейшее развитие и укрепление экономического потенциала страны, подчеркнув необходимость системного подхода к решению поставленных задач.
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