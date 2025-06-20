Путин заявил о впечатляющем росте ненефтегазового сектора экономики России

Президент особо отметил роль бизнеса в экономическом развитии страны

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ с важным заявлением о состоянии российской экономики. Президент представил данные о динамике роста ненефтегазового ВВП страны.

По словам главы государства, ненефтегазовый сектор демонстрирует впечатляющие показатели развития. За 2023 год прирост составил 7,2%, а на 2024 год прогнозируется увеличение до 9,5%. Эти цифры свидетельствуют о значительном развитии несырьевых отраслей экономики.

Президент особо отметил роль бизнеса в экономическом развитии страны. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и труду миллионов предпринимателей экономика России не просто растет, а становится более качественной, сложной и многогранной.

Владимир Путин подчеркнул необходимость предотвращения рецессии и важность настройки механизмов поддержки экономического роста.

Стратегическим приоритетом остается последовательное изменение структуры экономики. Президент акцентировал внимание на том, что движение вперед является критически важным для достижения поставленных целей.

В своем выступлении глава государства обозначил курс на дальнейшее развитие и укрепление экономического потенциала страны, подчеркнув необходимость системного подхода к решению поставленных задач.

Дмитрий Зайцев