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Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Наума Блика*, психолога, юриста и блогеров

17:29, 27.06.2025
Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Наума Блика*, психолога, юриста и блогеров
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов шестью новыми именами. В список включены известный рэп-исполнитель Дмитрий Иордатий*, выступающий под псевдонимами Наум Блик и Dry Ice, психолог Иван Звягин*, активистка Тамилла Иманова*, юрист Артем Клыга*, а также блогеры Евгений Егорченко* и Евгений Трикоз*.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Американский наемник Райан О'Лири** внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Рената Валеева
Справка

* признан Минюстом России иностранным агентом.

** включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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