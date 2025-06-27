Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Наума Блика*, психолога, юриста и блогеров
Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов шестью новыми именами. В список включены известный рэп-исполнитель Дмитрий Иордатий*, выступающий под псевдонимами Наум Блик и Dry Ice, психолог Иван Звягин*, активистка Тамилла Иманова*, юрист Артем Клыга*, а также блогеры Евгений Егорченко* и Евгений Трикоз*.
Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Американский наемник Райан О'Лири** внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Справка
* признан Минюстом России иностранным агентом.
** включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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