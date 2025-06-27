Минюст включил в реестр иноагентов рэпера Наума Блика*, психолога, юриста и блогеров

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов шестью новыми именами. В список включены известный рэп-исполнитель Дмитрий Иордатий*, выступающий под псевдонимами Наум Блик и Dry Ice, психолог Иван Звягин*, активистка Тамилла Иманова*, юрист Артем Клыга*, а также блогеры Евгений Егорченко* и Евгений Трикоз*.

Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

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Рената Валеева