В Татарстане 28 июня ожидаются грозы, сильный ветер и град

Фото: Максим Платонов

Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение о значительном ухудшении погодных условий, которое ожидается на территории региона в пятницу, 28 июня.

По данным синоптиков, 28 июня на территории республики местами ожидаются грозы. В столице республики гроза прогнозируется преимущественно в ночные часы.

Кроме того, по всей территории Татарстана, включая Казань, ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать опасных значений — 15—18 метров в секунду.

В целом погода является благоприятной для будущего урожая, однако аграрии опасаются за сено. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева