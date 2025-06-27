В Татарстане 28 июня ожидаются грозы, сильный ветер и град
Гидрометцентр Татарстана выпустил экстренное предупреждение о значительном ухудшении погодных условий, которое ожидается на территории региона в пятницу, 28 июня.
По данным синоптиков, 28 июня на территории республики местами ожидаются грозы. В столице республики гроза прогнозируется преимущественно в ночные часы.
Кроме того, по всей территории Татарстана, включая Казань, ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать опасных значений — 15—18 метров в секунду.
В целом погода является благоприятной для будущего урожая, однако аграрии опасаются за сено. Подробнее — в материале «Реального времени».
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