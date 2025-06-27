Шотландские депутаты призвали к проведению саммита из-за агрессии чаек

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Шотландские депутаты выразили серьезную обеспокоенность по поводу растущего числа нападений агрессивных чаек на людей и призвали правительство провести специальный саммит для обсуждения этой проблемы. Об этом пишет РИА «Новости».

Бывший лидер Партии консерваторов в Шотландии Дуглас Росс подчеркнул серьезность ситуации, несмотря на то, что обсуждение такой темы в парламенте «может вызвать у некоторых улыбку». Он заявил, что правительство должно начать действовать, поскольку прошло уже 23 года с момента предыдущего обсуждения этого вопроса, а чайки «по-прежнему являются насущной проблемой для людей и причиняют беспокойство».

В ходе заседания депутаты привели многочисленные примеры агрессивного поведения птиц. В Аймуте в 2024 году за один месяц было зафиксировано семь нападений чаек на детей, в одном случае девочка получила глубокие порезы головы. Один из депутатов сообщил, что некоторые избиратели из его округа опасаются выходить из дома, поскольку местные чайки не только нападают, бросаясь на людей «бомбой», но и крадут личные вещи. Кроме того, многие жители страдают от недосыпа из-за постоянного шума, издаваемого чайками на улице.

Парламентарии также подвергли критике шотландский департамент природы NatureScot, который, по их мнению, преследует две взаимоисключающие цели: осуществляет контроль над популяцией чаек и одновременно занимается сохранением популяции диких птиц.

Рената Валеева