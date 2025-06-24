В Финляндии завершено строительство второго участка забора на границе с Россией

Строительство второго участка 200-километрового забора на границе Финляндии с Россией завершено, сообщает во вторник финская телерадиокомпания Yle.

— Строительство ограждения на контрольно-пропускном пункте «Вартиус» в Кухмо завершено. Этот участок 200-километрового ограждения стал вторым по счету, — цитирует РИА «Новости».

По информации телерадиокомпании, оставшиеся участки забора в пограничной зоне Кайнуу и Северной Похьянмаа планируется завершить к концу 2025 года.

Напомним, пограничная охрана Финляндии ранее сообщила об увеличении высоты забора до 4,5 метра и о его уплотнении. Большая часть ограждения возводится на юго-восточной границе, в районе наиболее загруженных контрольно-пропускных пунктов. Строительство забора по всей протяженности 1 300-километровой границы с Россией не планируется. Ожидается, что основная часть работ будет завершена в 2025 году, а весь проект — в 2026 году.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Ограничения на пересечение границы были введены с ноября 2023 года в связи с неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе, что Москва категорически отрицает. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти обвинения проявлением двойных стандартов Запада.

Рената Валеева