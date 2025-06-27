«Папочка» с магшотом: Трамп выпустил футболку, обыгрывающую заявление Рютте

На официальном сайте по продаже мерча бывшего президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса появилась новая красная футболка с надписью «Папочка» и знаменитым арестным снимком (магшотом) Трампа. Выпуск товара напрямую связан с недавними заявлениями самого Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Футболка изображает магшот политика, сделанный в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия, в августе 2023 года. Под снимком расположена надпись крупными буквами «Папочка». В описании товара особо отмечается, что футболка произведена в США.

Появление мерча последовало за недавним публичным диалогом. В среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президентом США Дональдом Трампом Ирана и Израиля с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться».

Сам Дональд Трамп позднее подхватил эту метафору, согласившись со сравнением себя с «папочкой», без которого, по его словам, Североатлантическому альянсу «пришлось бы тяжело». Новая футболка обыгрывает это высказывание, превращая его в часть политической иронии.

Напомним, арестный снимок, использованный в дизайне футболки, был сделан 24 августа 2023 года. Тогда Дональд Трамп добровольно явился в тюрьму округа Фултон для прохождения процедуры ареста по обвинениям в попытке подтасовки результатов выборов 2020 года в Джорджии. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в $200 тысяч.

Рената Валеева