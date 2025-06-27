Рекордная продажа: «заботливое платье» принцессы Дианы ушло с молотка за $520 тысяч

Шелковое платье с цветочным узором, принадлежавшее покойной принцессе Уэльской Диане (1961-1997), было продано в четверг на аукционе за рекордные $520 тысяч. Об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Auctions. Стартовая цена лота составляла $50 тысяч, пишет ТАСС.

Этот элегантный наряд, украшенный цветами, известен как «заботливое платье». Такое название оно получило благодаря тому, что принцесса Диана часто надевала его во время посещения больниц и различных благотворительных мероприятий, демонстрируя свою эмпатию и поддержку нуждающимся.

Всего на торгах, организованных Julien's Auctions, было выставлено более 300 предметов, связанных с жизнью принцессы Дианы и других членов британской королевской семьи. Среди проданных лотов особо выделились:

сумка Dior, подаренная принцессе Диане бывшей первой леди Франции Бернадетт Ширак, ушедшая с молотка за $325 тысяч при стартовой цене в $5 тысяч;

шляпка персикового оттенка, которую Диана носила во время своего медового месяца, проданная за $26 тысяч (стартовая цена — $5 тысяч).

Коллекция включала другие платья, туфли, клатчи, а также подписанные принцессой открытки и фотографии.

Как заявили организаторы аукциона, выставленная на продажу коллекция должна была позволить участникам торгов увидеть «сокровенную сторону королевской жизни, понять, кем были эти люди и чем они дорожили».

Рената Валеева