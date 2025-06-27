На Свияге и Волге в Зеленодольском районе временно запретят движение судов

Ограничения вводятся из-за проведения семейного фестиваля Sviyaga Fest

Фото: Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе Татарстана запретят движение катеров и лодок на время проведения семейного фестиваля Sviyaga Fest. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Запрет будет действовать 5 июля с 6.00 до 14.00 и 6 июля с 4.00 до 14.00. Под него попадает использование гидроциклов, байдарок, гребных лодок, а также парусных, прогулочных, спортивных судов на расстоянии 600 метров от берега.

На суда, задействованные в подготовке и проведении фестиваля, ограничения действовать не будут.

Дарья Сайфиева