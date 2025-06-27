Раис Татарстана обсудил новые проекты в биотехнологиях на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», которое провел раис Татарстана Рустам Минниханов, были представлены несколько перспективных проектов, сообщили на сайте tatarstan.ru.

Роман Соловьев, замдиректора компании «Биотехно», рассказал о производстве оборудования для биотехнологических, фармацевтических и пищевых отраслей. Он подчеркнул, что в России стартовал новый национальный проект по биоэкономике, который направлен на создание инфраструктуры для использования биологического сырья и разработку новых технологий.

«Биотехно» производит оборудование для фармацевтики, ветеринарии и научных исследований. У компании есть собственная производственная площадка в Щелково и отдел НИОКР. Соловьев также сообщил о сотрудничестве с Казанским национальным технологическим университетом и переговорах с предприятиями Татарстана.

— Тема интересная, будем вместе работать, — отметил Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Гендиректор компании «Натуральное здоровье России» Сергей Патраков рассказал о производстве оздоровительной продукции. За 8 лет компания создала витаминные комплексы, БАДы и спортивное питание, соответствующие стандартам халяль. Продукция реализуется через маркетплейсы и экспортируется.

Патраков также попросил рассмотреть возможность получения статуса резидента ОЭЗ «Иннополис» и поделился планами по строительству нового завода для масштабирования производства лекарств и лечебной косметики.

Напомним, что с 2025 года объем государственных закупок лекарств в России увеличился на 15%, составив 261 миллиард рублей, в то время как аптечный рынок вырос на 8,4%. Татарстан выделяется среди регионов с наибольшим ростом продаж в денежном выражении — 19%. В то же время россияне начали тратить на лекарства на 22% больше, хотя продажи контрацептивов снизились на 12%. В числе самых востребованных препаратов находятся антибиотики и жаропонижающие, при этом в стране наблюдается рост доли дорогих лекарств. Подробнее о тенденциях фармацевтического рынка — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина