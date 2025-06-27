На базе КАМАЗа запустили серийное производство мобильных пунктов забора крови

Предусмотрена система климат-контроля, позволяющая работать в условиях от -40 до +40 градусов

«Ростех» объявил о запуске серийного производства мобильных пунктов забора крови на базе отечественных автобусов КАМАЗ. Холдинг «Росэл» получил регистрационное удостоверение от Росздравнадзора на комплекс, который будет поставляться в регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Эти мобильные пункты оборудованы современными медицинскими технологиями. В их состав входят аппараты плазмафереза и морозильные камеры для хранения крови. Все процессы будут контролироваться удаленно с помощью платформы интернета вещей IIoT.Istok, разработанной в «Росэле». Это позволит следить за состоянием оборудования, регулировать микроклимат внутри комплекса и учитывать расходные материалы.

— За один выезд точка способна заготовить до 40,5 литра крови и компонентов. Пункт оснащен мощной автономной энергосистемой, которая обеспечивает бесперебойную работу всех приборов в течение минимум восьми часов, — рассказали в «Ростехе».

Также предусмотрена система климат-контроля, позволяющая работать в условиях от -40 до +40 градусов.

Первые мобильные пункты забора крови начнут поступать в медицинские учреждения уже в этом году, что значительно упростит заготовку крови в отдаленных и труднодоступных регионах страны.

Напомним, что японские ученые разработали новый тип искусственной крови, который может быть использован для пациентов с любой группой крови. Это открытие может значительно улучшить ситуацию с запасами крови, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где спрос на универсальную O–отрицательную кровь часто превышает предложение.



Анастасия Фартыгина