В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Управление ФСБ по Татарстану задержало женщину, связанную с международной террористической организацией, которая запрещена в России, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

По информации правоохранителей, в квартире задержанной проходили нелегальные собрания. Их целью было распространение идей радикального ислама среди мусульман региона и пропаганда принципов террористической группы. Участники встреч изучали экстремистскую литературу и обсуждали способы привлечения новых сторонников.

предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье 205.5 УК, которая касается участия в деятельности террористических организаций. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Накануне житель Набережных Челнов получил 10 лет и 6 месяцев за финансирование терроризма и хранение взрывчатки.



Анастасия Фартыгина