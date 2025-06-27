В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации
Управление ФСБ по Татарстану задержало женщину, связанную с международной террористической организацией, которая запрещена в России, сообщили «Реальному времени» в ведомстве.
По информации правоохранителей, в квартире задержанной проходили нелегальные собрания. Их целью было распространение идей радикального ислама среди мусульман региона и пропаганда принципов террористической группы. Участники встреч изучали экстремистскую литературу и обсуждали способы привлечения новых сторонников.
Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье 205.5 УК, которая касается участия в деятельности террористических организаций. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Накануне житель Набережных Челнов получил 10 лет и 6 месяцев за финансирование терроризма и хранение взрывчатки.
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