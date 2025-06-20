Житель Набережных Челнов получил 10 лет и 6 месяцев за финансирование терроризма и хранение взрывчатки

Фото: Михаил Захаров

Управление ФСБ России по Татарстану пресекло противоправную деятельность пособника международной террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Набережных Челнов, признав его виновным в финансировании международной террористической организации, действующей на территории ближневосточного государства.

Следствием установлено, что мужчина, получая актуальную информацию о ситуации на подконтрольной террористам территории через мессенджер Telegram, неоднократно переводил денежные средства члену МТО. Кроме того, в ходе обысков по месту жительства осужденного было обнаружено и изъято взрывчатое вещество.

Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. Первые 4 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Рената Валеева