Приставы Татарстана взыскали 70 млн рублей алиментов за две недели

Главный судебный пристав Республики Татарстан Анвар Закиров сообщил в прямом эфире, что за период с 19 мая по 2 июня было взыскано 70 млн рублей алиментов. Это вдвое превышает сумму, взысканную за аналогичный период прошлого года.

За это время судебные приставы вынесли более 1 500 постановлений об аресте средств, 70 запретов на регистрацию транспортных средств и 259 постановлений о временном ограничении выезда должников. Анвар Закиров напомнил, что заявление на алименты можно подать тремя способами: лично, по почте или электронно.

С начала 2025 года приставы взыскали более 860 млн рублей алиментов.

