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Путин создал оргкомитет по подготовке первого российско-арабского саммита

16:12, 26.06.2025

Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков

Путин создал оргкомитет по подготовке первого российско-арабского саммита
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин создал организационный комитет для подготовки и проведения первого российско-арабского саммита. Соответствующий указ подписан главой государства.

Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он должен утвердить состав оргкомитета в течение месяца.

Правительству России поручено профинансировать все расходы, связанные с подготовкой к саммиту.

Дата проведения в документе не уточняется.

Дарья Сайфиева

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