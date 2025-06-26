Путин создал оргкомитет по подготовке первого российско-арабского саммита
Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков
Президент России Владимир Путин создал организационный комитет для подготовки и проведения первого российско-арабского саммита. Соответствующий указ подписан главой государства.
Председателем назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он должен утвердить состав оргкомитета в течение месяца.
Правительству России поручено профинансировать все расходы, связанные с подготовкой к саммиту.
Дата проведения в документе не уточняется.
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