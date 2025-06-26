Завтра жители Татарстана смогут увидеть звездопад Июньские боотиды

Фото: Реальное время

В ночь с 27 на 28 июня жители Земли смогут наблюдать пик звездопада под названием Июньские боотиды. Об этом рассказал профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

— Метеорные потоки возникают, когда кометы или астероиды под действием солнечного градиента распадаются, то есть превращаются в мелкие частицы. Эта пыль начинает концентрироваться на орбите нашей планеты. Земля каждый год влетает в эти облака пыли, вызывая метеорные потоки, — отметил профессор, цитирует пресс-служба КФУ.

Июньские боотиды — это маленькие частицы весом около 0,3 грамма, которые влетают в атмосферу Земли и сгорают на высоте 80 километров, при этом ионизируя атмосферу. Именно этот светящийся воздух мы и называем звездопадом. Считается, что Июньские боотиды вызваны распадом кометы 7Р/Понс-Виннеке, которая, двигаясь вокруг Солнца, оставляет за собой обширное облако пыли.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Этот поток отличается от других тем, что его интенсивность меняется каждый год. Она то увеличивается, то уменьшается. По-видимому, это объясняется тем, что частицы в облаке мигрируют (их плотность имеет разные значения). Какая интенсивность будет в этом году, предсказать достаточно сложно, — прокомментировал Юрий Нефедьев.

Ученый также подчеркнул, что пик потока приходится на 27 июня, но наблюдать звездопад можно уже сегодня. Лучше всего это сделать за городом, в самых затемненных местах с 23.00 до 3.00 часов ночи. Любоваться этим явлением лучше собственными глазами, не используя специальные приборы, потому что, как объяснил профессор, частицы влетают в разных частях небесной сферы, а глядя в бинокль можно уловить лишь часть звездопада.

Рената Валеева