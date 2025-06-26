Почти 400 млн рублей выделят на капремонт «самого проблемного участка» Нижнекамска

В Нижнекамске на капремонт дороги на улице Промышленной, 2, которая считается «самым проблемным участком» города, будет выделено почти 400 млн рублей. Реконструкция участка, известного как Магистральная N1, начнется уже в этом году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Радмир Беляев, отметив, что вопрос поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Рустам Нургалиевич поддержал капитальный ремонт проблемной дороги в промышленной зоне. Реконструкция Магистральной N1 начнется в этом году, — написал глава района.

Беляев уточнил, что общая протяженность участка, подлежащего реконструкции, составляет 2,7 километра. К своему посту глава района прикрепил схему, наглядно демонстрирующую точные границы работ. Дорога на улице Промышленной, 2, находящаяся в активно используемой промышленной зоне Нижнекамска, давно нуждалась в капитальном ремонте из-за интенсивного движения и значительного износа дорожного полотна.

По решению Минниханова, на проведение первого этапа капитального ремонта будет выделено 397 млн рублей.

Рената Валеева