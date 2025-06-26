Больница Челнов выплатит 150 тысяч рублей за моральный вред после смерти пациентки

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда с ГАУЗ «Городская больница №5» в пользу жительницы города, чья мать скончалась в стационаре. Сумма компенсации составила 150 тыс. рублей, помимо возмещения расходов на экспертизу и услуги представителя. Об этом сообщили в городском суде.

Иск о компенсации морального вреда был подан после смерти матери истицы, последовавшей 18 июня 2023 года. Согласно материалам дела, 14 июня 2023 года дочь привезла свою мать в ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» из-за ее плохого самочувствия для обследования и постановки диагноза. Впоследствии пациентка была переведена в ГАУЗ «Набережночелнинская инфекционная больница», а затем в ГАУЗ «Городская больница №5», где и скончалась 18 июня.

Истица утверждала, что ненадлежащее обследование, отсутствие своевременного диагноза и соответствующего заболеванию лечения привели к смерти ее матери, причинив тяжелые моральные и нравственные страдания дочери.



Суд, основываясь на выводах экспертов, счел установленным факт наличия дефектов, допущенных работниками ГАУЗ «Городская больница №5» при оказании медицинской помощи женщине.



При определении размера компенсации морального вреда суд учел характер и тяжесть перенесенных истцом страданий, возраст умершей, степень привязанности дочери к матери, а также глубину и тяжесть переживаний, вызванных такой утратой.

В итоге суд постановил взыскать с ГАУЗ «Городская больница №5» в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, больница обязана возместить расходы на проведенную экспертизу в размере 110 тыс. рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 30 тыс. рублей.

Рената Валеева