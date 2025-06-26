Кириленко назвал историческим выбор Демина под восьмым номером на драфте НБА

Сам Кириленко был задрафтован клубом «Юта Джаз» под 24-м номером

Глава РФБ Андрей Кириленко назвал историческим выбор российского защитника Егора Демина под восьмым номером на драфте НБА. В ночь на четверг 19-летний Демин был выбран клубом «Бруклин Нетс», установив новый рекорд для российских игроков.

До этого ни один россиянин не выбирался на драфте НБА так высоко. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал под 12-м номером. Сам Кириленко был задрафтован клубом «Юта Джаз» под 24-м номером в 1999 году.

В своем телеграм-канале Андрей Кириленко выразил радость и гордость по поводу этого события.

— Поздравляю Егора Демина. Очень рад за Егора — это по-настоящему историческое событие. Быть выбранным так высоко на драфте НБА — огромная честь и рекорд для российского баскетболиста, — написал глава РФБ.

Кириленко также дал напутствие юному игроку, подчеркнув важность спокойствия и веры в себя.

— Понимаю, какая это ответственность и с какими ожиданиями она связана. Но хочу пожелать Егору не думать об этих ожиданиях — просто спокойно вливаться в состав своей новой команды, делать свою работу, расти шаг за шагом. Главное — удовольствие от игры и вера в себя, — добавил он.

Демину 19 лет. В сезоне-2024/25 защитник выступал в составе команды Университета Бригама Янга (США), где провел 33 матча. В среднем за игру он набирал 10,6 очка, отдавал 5,5 передачи и делал 3,9 подбора. Интересно, что, согласно последнему прогнозу ESPN, Демина должна была выбрать под 12-м номером «Атланта Хокс», что подчеркивает неожиданность его более высокого выбора.

Рената Валеева