Аэропорт Казани опубликовал кадры текущей обстановки в терминалах

Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» сегодня утром, 26 июня, опубликовал видео— и фотоматериалы, демонстрирующие текущую обстановку в своих терминалах. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, все рейсы выполняются в штатном режиме.

На опубликованных кадрах можно увидеть спокойную рабочую атмосферу в залах ожидания и зонах регистрации.

Администрация аэропорта призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на электронных табло, чтобы быть в курсе возможных изменений или обновлений.

В аэропорту подчеркнули, что с пассажирами активно работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, оказывая необходимую помощь и предоставляя актуальную информацию по всем вопросам.

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Рената Валеева