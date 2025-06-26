Аэропорт Казани опубликовал кадры текущей обстановки в терминалах
Международный аэропорт «Казань» сегодня утром, 26 июня, опубликовал видео— и фотоматериалы, демонстрирующие текущую обстановку в своих терминалах. По сообщению пресс-службы воздушной гавани, все рейсы выполняются в штатном режиме.
На опубликованных кадрах можно увидеть спокойную рабочую атмосферу в залах ожидания и зонах регистрации.
Администрация аэропорта призывает пассажиров внимательно следить за объявлениями по громкой связи и информацией на электронных табло, чтобы быть в курсе возможных изменений или обновлений.
В аэропорту подчеркнули, что с пассажирами активно работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, оказывая необходимую помощь и предоставляя актуальную информацию по всем вопросам.
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