Польша выйдет из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин

Сейм Польши сегодня принял решение о выходе страны из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, известной как Оттавская конвенция.

Законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов: 413 депутатов проголосовали за, 15 — против, а трое воздержались, пишет «Интерфакс».

Инициатива выхода из конвенции была представлена вице-премьером и министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышом. Он подчеркнул, что это решение является «ключевым для обеспечения безопасности региона», и заявил, что «Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать родину».

Напомним, что Польша ратифицировала Оттавскую конвенцию в 1998 году, и документ вступил в силу для страны 1 марта 1999 года. Это решение Варшавы, однако, не является беспрецедентным в регионе. Ранее о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва и Латвия, а парламенты Эстонии и Финляндии также поддержали денонсацию этого документа.

Рената Валеева