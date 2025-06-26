Рособрнадзор и МВД усилят контроль за автошколами на фоне роста ДТП с участием молодых водителей

Фото: Дмитрий Резнов

Рособрнадзор совместно с МВД активно работает над выработкой мер по ужесточению контроля за деятельностью автошкол. Инициатива связана с тревожной тенденцией роста числа ДТП, в которых виновными оказываются молодые водители. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

В рамках обсуждения рассматриваются новые индикаторы риска для автошкол. Введение индикаторов позволит проводить внеплановые проверки образовательных учреждений, чья деятельность вызывает сомнения в плане качества подготовки водителей.

В дальнейшем Рособрнадзор (после детального изучения поступивших предложений совместно с Генпрокуратурой и МВД) планирует внести изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок проведения проверок автошкол.

— С 2021 года в сфере образования применяется риск-ориентированный подход к государственному контролю. Этот подход предполагает приоритет профилактических мер над надзорными, — отметили в пресс-службе Рособрнадзора, подчеркнув, что ведомство продолжает придерживаться этой стратегии в своей работе.

Рената Валеева