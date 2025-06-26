Захарова: прямой рейс из России в США был обычным трансфером сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Полет самолета Ил-96 специального летного отряда (СЛО) «Россия» в Нью-Йорк является рутинной процедурой, а не экстраординарным событием. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, пишет ТАСС.

По словам Захаровой, этот рейс носит характер обычного вывозного маршрута, которые осуществляются несколько раз в год. Основная цель полета — доставка новых сотрудников российских дипломатических представительств и других ведомств в США, в частности в Вашингтон и Нью-Йорк. На обратном пути самолет забирает сотрудников, возвращающихся из служебных командировок.

Информация о том, что борт СЛО «Россия» в среду совершил полет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, ранее появилась в ряде средств массовой информации.

Рената Валеева