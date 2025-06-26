Посол России впервые с 2021 года посетит траурную церемонию в Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев впервые с 2021 года примет участие в траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление российской дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, представители городской администрации Нагасаки лично обратились к российской стороне с официальным приглашением на мероприятие.

— Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена, — прокомментировали в дипмиссии, подразумевая изменение подхода к участию иностранных дипломатов в подобных церемониях.

В то же время власти другого японского города, Хиросимы, направили в российское посольство лишь «циркулярное уведомление о проведении траурной церемонии», в котором не было указано конкретное имя адресата. По словам российского посла Николая Ноздрева, такое письмо «больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий».

Николай Ноздрев отметил, что власти Хиросимы ежегодно с 2022 года направляют в дипмиссию письма с «откровенно лицемерным содержанием». В связи с этим посол России также не планирует посещать церемонию памяти жертв в Хиросиме.

В этом году церемония памяти жертв атомной бомбардировки пройдет 6 августа, в день 80-летия трагедии.

Рената Валеева