Стали известны еще четыре участника плей-офф клубного чемпионата мира по футболу

Фото: Динар Фатыхов

В США продолжается клубный чемпионат мира по футболу, и в очередной игровой день турнира определились еще четыре команды, гарантировавшие себе выход в плей-офф.

В группе F дортмундская «Боруссия» одержала минимальную победу над южнокорейским «Ульсаном» со счетом 1:0. Этот успех позволил немецкому клубу с семью очками занять первое место в группе. В параллельном матче бразильский «Флуминенсе» и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» разошлись миром, сыграв вничью 0:0. «Флуминенсе» финишировал вторым с пятью набранными очками, также обеспечив себе путевку в плей-офф.

Группа E также порадовала болельщиков напряженными поединками. Миланский «Интер» уверенно обыграл аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 2:0. Соперник итальянцев большую часть матча провел в меньшинстве из-за удалений Лукаса Мартинеса и Густаво Монтиэля. Мексиканский «Монтеррей», в свою очередь, разгромил японскую «Ураву Ред Даймондс» со счетом 4:0. Эта крупная победа позволила «Монтеррею» обойти «Ривер Плейт» и занять второе место в группе, вслед за «Интером», который завершил групповой этап на первой строчке.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, к уже известным участникам 1/8 финала добавились «Боруссия» и «Флуминенсе», а также «Интер» и «Монтеррей». Всего на данный момент определены 14 из 16 претендентов на титул. Ранее в плей-офф пробились: «Интер Майами» (США), бразильские «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго», итальянский «Ювентус», португальская «Бенфика», немецкая «Бавария», английские «Челси» и «Манчестер Сити», а также «ПСЖ» (Франция).

Уже сформированы первые шесть пар следующей стадии турнира:

«ПСЖ» — «Интер Майами»;

«Палмейрас» — «Ботафого»;

«Бавария» — «Фламенго»;

«Челси» — «Бенфика»;

«Интер» — «Флуминенсе»;

«Боруссия» — «Монтеррей».

Оставшиеся два места в плей-офф и последние пары определятся по итогам заключительных матчей группового этапа.

Президент США Дональд Трамп не знал об отстранении сборной России от футбольного чемпионата мира — 2026.

Рената Валеева