За сутки в Татарстане ликвидировано пять пожаров
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 25 июня, отреагировали на пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения возгораний, сотрудники противопожарной службы совершили пять выездов по ложным вызовам. Также 11 раз пожарные выезжали для взаимодействия с другими оперативными службами.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделения ГПС 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах в Татарстане за минувшие сутки никаких происшествий зафиксировано не было.
24 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров.
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