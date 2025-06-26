За сутки в Татарстане ликвидировано пять пожаров

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 25 июня, отреагировали на пять пожаров, один из которых произошел в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения возгораний, сотрудники противопожарной службы совершили пять выездов по ложным вызовам. Также 11 раз пожарные выезжали для взаимодействия с другими оперативными службами.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения ГПС 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах в Татарстане за минувшие сутки никаких происшествий зафиксировано не было.

24 июня подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров.

Рената Валеева