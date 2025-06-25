В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров
За прошедшие сутки, 24 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров, три из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Помимо этого, сотрудники МЧС совершили 16 выездов по ложным вызовам, а также семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
Также зафиксировано восемь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах происшествий не зарегистрировано.
В Казани на улице Крылова, в боксе для 60 автобусов ПАТП-2, произошел пожар. Работники предприятия оперативно эвакуировали 55 автобусов, что помогло избежать больших потерь. В результате происшествия повреждения получили пять автобусов.
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