В Татарстане за сутки произошло 9 пожаров

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За прошедшие сутки, 24 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали девять пожаров, три из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Помимо этого, сотрудники МЧС совершили 16 выездов по ложным вызовам, а также семь раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Также зафиксировано восемь случаев привлечения пожарных подразделений для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

В Казани на улице Крылова, в боксе для 60 автобусов ПАТП-2, произошел пожар. Работники предприятия оперативно эвакуировали 55 автобусов, что помогло избежать больших потерь. В результате происшествия повреждения получили пять автобусов.



Анастасия Фартыгина