На границе Монголии с Россией объявили высокий уровень готовности из-за пожаров

Приграничный монгольский аймак Сэлэнгэ, расположенный в непосредственной близости от России, объявил режим высокого уровня готовности к стихийным бедствиям в связи с участившимися лесными пожарами. Об этом пишет ТАСС.

По всей территории Монголии наблюдается экстремальная жара, которая стала причиной резкого увеличения числа возгораний. Если 25 июня было зафиксировано всего шесть пожаров, то уже на следующий день, 26 июня, их число возросло до 13. Пять из них возникло в лесных массивах Сэлэнгэ.

Особое беспокойство вызывает пожар, вспыхнувший в районе Алтанбулага. Здесь расположен крупнейший монголо-российский автомобильный пограничный переход, что создает потенциальные риски для транспортного сообщения и безопасности.

Для борьбы с огнем задействованы значительные силы: 411 сотрудников пожарных и спасательных служб, 24 единицы специализированной техники, а также вертолет Вооруженных сил Монголии. К тушению привлекаются и местные жители — 101 доброволец оказывает помощь в борьбе с разбушевавшейся стихией.

За прошедшие сутки в России было потушено 47 лесных пожаров в девяти регионах России.



Рената Валеева