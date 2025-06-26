В России было потушено 47 лесных пожаров в девяти регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 47 лесных пожаров в девяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 115 лесных пожаров в восьми регионах страны.

К ликвидации возгораний привлечены:

3 457 человек личного состава;

446 единиц техники;

33 воздушных судна.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 83 воздушных судна.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 052 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.



Рената Валеева