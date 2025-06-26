В России было потушено 47 лесных пожаров в девяти регионах
За прошедшие сутки в России было потушено 47 лесных пожаров в девяти регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 115 лесных пожаров в восьми регионах страны.
К ликвидации возгораний привлечены:
- 3 457 человек личного состава;
- 446 единиц техники;
- 33 воздушных судна.
Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 83 воздушных судна.
Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 052 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов регионов.
В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.