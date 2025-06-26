Нигматуллин: «Только совместные усилия позволят приостановить рост наркомании»

Фото: Михаил Захаров

Сегодня, 26 июня, мир отмечает Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В этот день особое значение приобретает обращение первого заместителя премьер-министра Татарстана, зампредседателя антинаркотической комиссии в республике Рустама Нигматуллина, посвященное этой актуальной проблеме.

Он подчеркнул, что установление этой даты призвано привлечь внимание всего мирового сообщества к масштабам наркомании.

— Наша страна активно использует возможности международного сотрудничества для решения этой проблемы, принимает последовательные и реальные шаги по совершенствованию государственной антинаркотической политики, развитию нормативной правовой базы в данной сфере, — заявил он.

В Татарстане выстроена эффективная система противодействия распространению наркомании, которая охватывает комплекс мер, направленных как на пресечение незаконного оборота наркотиков, так и на повышение качества лечения и реабилитации наркозависимых.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Серьезное внимание уделяется профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде, повышению информированности населения о вредных последствиях употребления наркотиков, созданию условий для проведения активного и полезного досуга, — отметил первый зампред правительства.



Рустам Нигматуллин обратил внимание на то, что борьба с глобальной наркоугрозой не может вестись успешно в одиночку.

— Только совместные усилия, наличие здравого смысла и доброй воли позволят приостановить рост наркомании и уменьшить пагубные последствия незаконного оборота наркотиков, — сказал он.

Рената Валеева