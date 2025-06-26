В мае средний размер ипотечных кредитов в Татарстане сократился на 4,6%

Фото: Максим Платонов

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2025 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России продолжил снижаться, составив 4,41 млн рублей. Это на 0,7% меньше показателей мая 2024 года (4,44 млн рублей). Об этом пишет ТАСС.

Снижение среднего размера ипотеки наблюдается второй месяц подряд: по сравнению с апрелем 2025 года (4,42 млн рублей) показатель просел на 0,4%.

В целом эксперты НБКИ отмечают стабилизацию среднего размера ипотечных кредитов в первой половине 2025 года, который находится в диапазоне 4,1—4,5 млн рублей. Эта тенденция следует за существенной динамикой середины 2024 года, вызванной окончанием действия массовых программ льготной ипотеки.



Среди 30 регионов-лидеров по объему выданных ипотечных кредитов в мае 2025 года лидирующие позиции заняли Москва (7,3 млн рублей), Московская область (6,01 млн рублей), Санкт-Петербург (5,81 млн рублей), Республика Саха (Якутия) (5,27 млн рублей) и Приморский край (4,94 млн рублей).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Тем не менее при рассмотрении динамики снижения среднего чека ипотечного кредита в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года Татарстан оказался в числе регионов с наиболее заметным сокращением. Наряду с Кемеровской (-14%) и Иркутской (-12,2%) областями, Москвой (-5,9%) и Республикой Башкортостан (-5,6%) Татарстан продемонстрировал снижение на 4,6%.



В то же время в ряде регионов России наблюдается рост среднего чека по ипотеке. Так, в Республике Бурятия он увеличился на 17,7%, в Оренбургской области — на 8,1%, в Ставропольском крае — на 5,7%, а также в Ростовской области и Приморском крае — на 4,7%.

Рената Валеева