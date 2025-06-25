Нилов рассказал, чем займется после исключения из партии

Ярослав Нилов, ранее возглавлявший Комитет Госдумы по труду и социальной политике, а также курировавший работу ЛДПР в Татарстане, заявил о намерении продолжить свою депутатскую деятельность в качестве независимого парламентария. Решение об исключении Нилова из партии было объявлено накануне лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Как сообщил сам Ярослав Нилов в своем телеграм-канале, он не признает решение о своем исключении как из партии, так и из фракции ЛДПР. «Пока продолжу работать как независимый депутат», — написал Нилов, подчеркнув, что намерен отстаивать свою позицию в суде и добиваться восстановления в партии.

Нилов также отметил, что руководствовался заветам Владимира Жириновского: «Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет».

По словам депутата, он сосредоточится на работе в Комитете по труду и продолжит активную законотворческую деятельность.

Рената Валеева