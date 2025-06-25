Эрдоган: вопрос российских С-400 с Трампом закрыт, обсуждали F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тема российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» не поднималась в ходе его встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщил турецкий лидер в ходе общения с журналистами после саммита НАТО, основной акцент в их беседе был сделан на вопросах приобретения американских истребителей F-35.

— Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35, — цитирует слова Эрдогана ТАСС. Встреча президентов Турции и США состоялась в Гааге в ночь на среду.

Президент Эрдоган напомнил, что Турция уже осуществила платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35.

— Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет. Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16, — отметил глава Турции.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Анкара продолжает переговоры с Великобританией и Германией о возможной закупке истребителей Eurofighter.

— Она идет с Великобританией и Германией. Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения, — добавил он.

Напомним, что после заключения Турцией контракта с Россией на поставку комплексов С-400, в 2019 году Анкара была исключена из американской программы по созданию истребителей нового поколения F-35.

Рената Валеева