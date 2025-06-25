Канада исключила возможность вступления в Евросоюз

Премьер-министр Канады Марк Карни решительно опроверг возможность рассмотрения вопроса о вступлении страны в Европейский союз. На пресс-конференции в Гааге, состоявшейся по итогам саммита НАТО, глава канадского правительства прямо заявил:

— Короткий ответ: нет. Это не то, что мы бы хотели сделать, — сказал он, передает ТАСС.

Данное заявление прозвучало на фоне ранее появившихся в СМИ рассуждений о потенциальной интеграции Канады в ЕС. Инициатором подобных дискуссий стала глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас. В интервью агентству Bloomberg, также в рамках саммита НАТО, она предположила, что Канада, несмотря на географическое удаление от Европы, могла бы рассматривать возможность членства в Евросоюзе, аргументируя это «границей» с ЕС в Арктике.

Идеи о возможной интеграции Канады в ЕС начали циркулировать в европейских и канадских экспертных и политических кругах как потенциальный ответ на ранее озвученные президентом США Дональдом Трампом заявления о возможности принудительной аннексии Канады.

Рената Валеева