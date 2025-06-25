Минниханов встретился с президентом Мали Ассими Гойтой в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках официального визита в Россию президент переходного периода Республики Мали Ассими Гойта встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском Кремле.

Встреча, прошедшая в рамках визита Ассими Гойты в Россию, где ранее он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, стала возможностью обсудить перспективы сотрудничества между Татарстаном и Мали.

Минниханов поблагодарил президента Мали за визит в Казань, отметив интерес к сотрудничеству с республикой.

— В ходе пребывания в Татарстане Вы сможете ближе познакомиться с возможностями нашей республики, ее историей, культурой и традициями. В свою очередь мы сделаем все необходимое, чтобы Ваш визит был интересным и плодотворным, — заявил раис Татарстана.

Он подчеркнул, что Африка является важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером для России, и взаимодействие с ней во всех областях требует активного развития. Минниханов отметил близость позиций России и Мали по многим вопросам, в частности, по формированию многополярного миропорядка и международной безопасности, борьбе с терроризмом.

Раис республики указал на перспективные сферы сотрудничества, такие как геологоразведка, освоение минерально-сырьевой базы, развитие инфраструктуры, энергетика, сельское хозяйство, рыболовство, а также гуманитарные связи.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов отметил хорошие возможности для развития торгово-экономического сотрудничества между Татарстаном и Мали, упомянув о хорошо известных на африканском рынке вертолетах «Ми» и грузовых автомобилях КАМАЗ.

— Считаем, что хорошие перспективы в работе с Мали есть в области машиностроения, перерабатывающих производств, сельского хозяйства и инновационной отрасли, — добавил он.

Перспективным раис Татарстана назвал сотрудничество по линии компании «Ядран», которая приступила к строительству аффинажного завода в Мали.

Эффективной площадкой для развития деловых связей Минниханов назвал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», пригласив делегацию Мали принять участие в форуме в следующем году.

Раис республики также рассказал о развитии связей с исламскими государствами, в том числе о статусе Казани как культурной столицы исламского мира 2026 года, о внедрении принципов исламского банкинга и финансирования в регионе и о деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Особое внимание было уделено возможностям развития гуманитарных контактов. В вузах республики обучаются более 22 тысяч иностранных студентов, в том числе 35 малийцев.

Ассими Гойта в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, отметив исторически сложившиеся отношения между Россией и Мали, а также поддержку со стороны президента Владимира Путина. Он подчеркнул активную работу по укреплению сотрудничества в различных областях, включая расширение торгово-экономических связей, горнодобывающую промышленность, энергетику, транспорт, образование, науку и противодействие терроризму.

Рената Валеева