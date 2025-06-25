Ушаков: было бы странно, если Лукашенко не рассказал Путину о поездке Келлога

Поездка эмиссара американского лидера Кита Келлога в Минск, состоявшаяся 20 июня, была, несомненно, одной из тем телефонного разговора президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Такое предположение высказал помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя брифинг в Москве, пишет ТАСС.

— Я могу сказать, что Келлог приезжал в Минск, вы знаете, и с ним лично встречался президент Беларуси. Наверное, было бы странно, если бы в ходе телефонного разговора после контактов с Келлогом президент Беларуси не упомянул бы об этом своему другу и коллеге — российскому президенту, — дипломатично отметил Юрий Ушаков.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в Минск 20 июня Кит Келлог провел продолжительные переговоры с Александром Лукашенко. Предметом обсуждения стали актуальные международные вопросы, включая санкции Европейского союза и Соединенных Штатов, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

Рената Валеева