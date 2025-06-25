В Россию запретили ввозить некоторые цветы и бутоны из Армении

Фото: Динар Фатыхов

Россельхознадзор вводит с 27 июня новый порядок ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении. Решение направлено на обеспечение фитосанитарной безопасности и предотвращение попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения и с потенциально опасным фитосанитарным статусом.

Согласно новым правилам, ввоз цветочной продукции из Армении будет разрешен исключительно из мест производства, которые способны обеспечить процедуру прослеживаемости. Это означает, что каждая партия цветов должна будет сопровождаться документацией, подтверждающей ее происхождение и условия выращивания.

Данная мера принята в связи с существенным увеличением поставок цветов из Армении в Россию, фитосанитарный статус которых вызывает вопросы. Россельхознадзор подчеркивает, что существующая система не позволяет гарантировать безопасность ввозимой продукции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на договоренности с армянской стороной об усилении фитосанитарного контроля, проблема не была решена. В 2025 году было зафиксировано 20 случаев предотвращения ввоза в Россию зараженных цветов. С начала текущего года 14,6 млн цветов не были предъявлены в России для проведения необходимого фитосанитарного контроля.

— Указанное подтверждает неспособность армянской стороны в настоящее время обеспечить фитосанитарную безопасность и прослеживаемость отправляемой в Россию цветочной продукции, способствует поставкам в страну цветов неустановленного происхождения с опасным фитосанитарным статусом, не исключает попадание на рынок России подкарантинной продукции, несертифицированной в соответствии с требованиями ЕАЭС, — отмечают в Россельхознадзоре.

Ранее служба уже сообщала о планах ограничить поставки цветов из третьих стран через Армению с 16 июня из-за участившихся случаев обнаружения в них карантинных объектов.

Рената Валеева