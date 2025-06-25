Госдума приняла закон о гражданском экспортном оружии
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, вводящий в российское законодательство понятие «гражданское экспортное оружие» и определяющий требования к такому оружию, а также особенности его вывоза из России.
Закон определяет, что гражданским экспортным оружием будет считаться оружие, производимое исключительно для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров.
В соответствии с принятыми нормами, гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями. Его производство будет основано на моделях гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории России и прошедших обязательное подтверждение соответствия.
Каждая единица гражданского экспортного оружия и его основные части должны будут иметь четкую, не поддающуюся уничтожению без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту в России.
Вывоз гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться на основании разрешений, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. В случаях и порядке, установленных правительством, выдача этих разрешений будет осуществляться при наличии разрешения межведомственного координационного органа по экспортному контролю на осуществление внешнеэкономических операций.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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