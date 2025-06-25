Молодая автоледи из Марий Эл осуждена за смертельное ДТП в Татарстане

Тетюшский районный суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней жительницы Марий Эл, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно части 3 статьи 264 УК РФ, подсудимая была признана виновной, пишет прокуратура Татарстана.

Согласно материалам уголовного дела, трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября 2024 года. Молодая водительница, чей водительский стаж был незначительным, не смогла адекватно оценить техническое состояние управляемого ею автомобиля. Превысив безопасную скорость и двигаясь со скоростью около 90 км/ч, она утратила контроль над машиной. Это привело к выезду на полосу встречного движения, последующему съезду в кювет и опрокидыванию автомобиля марки «Лада Калина».

Последствия этого неосторожного маневра оказались фатальными. В результате аварии один из пассажиров автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, представленную прокуратурой Тетюшского района, суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Одновременно с этим ей установлен испытательный срок продолжительностью три года. Помимо этого, женщина на три года лишена права на управление транспортными средствами.

Рената Валеева