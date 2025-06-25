Путин: затягивание сроков строительства культурно-образовательных центров недопустимо
Президент России Владимир Путин заявил о недопустимости затягивания сроков строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в стране. Об этом он заявил на совещании, посвященном ходу реализации проекта по созданию этих центров, пишет РИА «Новости».
— Понятно, что и темпы создания культурных центров разные. Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов, — подчеркнул Путин, отметив, что различия в потребностях регионов и объемах площадей не должны приводить к существенным задержкам.
Президент подчеркнул важность и масштабность проекта по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов, реализуемого с 2018 года. Его цель — расширение доступа россиян к интересным творческим событиям, лекциям и мастер-классам.
— Чтобы жители страны, особенно молодежь, могли в своем регионе на самом высоком уровне обучаться творческим профессиям, — заявил Путин.
Он отметил высокий запрос граждан на культурные мероприятия и развитие творческих способностей и необходимость создания равных возможностей для учебы и самореализации.
В составе новых комплексов уже функционируют образовательные площадки с современным оборудованием, где сотни человек занимаются хореографией, музыкой и сценическим искусством.
Путин также подчеркнул необходимость решения кадровых вопросов одновременно с завершением строительства центров.
— Здесь требуются специалисты, которые обладают высокой квалификацией, которые готовы сами развиваться, использовать в работе самые современные методики и подходы. И, конечно, это должны быть люди, преданные своему делу, — заключил президент.
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