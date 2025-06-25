Присяжные в Татарстане признали женщину виновной в убийстве мужа

Фото: Максим Платонов

В Камско-Устьинском районном суде Татарстана коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по уголовному делу в отношении 51-летней женщины, признав ее виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе судебного следствия установлено, что 20 июля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в поселке Свободный труд Камско-Устьинского района, подсудимая нанесла своему супругу несколько ударов по голове тяжелой металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Присяжные заседатели единогласно признали подсудимую виновной в совершении убийства, но посчитали, что она заслуживает снисхождения.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

Рената Валеева