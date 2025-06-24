Официально: над Татарстаном уничтожили четыре украинских БПЛА

Пострадавших среди жителей нет.

Фото: Реальное время

Во вторник, 24 июня, над Татарстаном уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



— Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле также не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме, — отметили в пресс-службе правительства.





Дмитрий Зайцев