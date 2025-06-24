Блогер Битмама приговорена к 7 годам колонии за мошенничество на 2,2 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

Пресненский районный суд Москвы признал Валерию Федякину, известную в Сети как Битмама, виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил ее к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Суд установил, что Федякина, предлагая инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, присваивала себе их средства. Общий ущерб от ее действий оценивается в 2,2 млрд рублей. Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой.

Представитель гособвинения в ходе прений сторон просил назначить блогеру 10 лет лишения свободы. Однако суд принял решение назначить 7 лет колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Как сообщалось ранее, МВД начало доследственную проверку в отношении Гулакяна.

Сама Федякина вину не признает. Во время пребывания в СИЗО она родила дочь, которая находится вместе с ней в изоляторе.

Рената Валеева