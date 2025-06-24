Вучич заявил об угрозах из-за запрета на экспорт оружия

Президент Сербии Александр Вучич заявил о серьезном давлении, оказываемом на Белград как изнутри, так и извне, после решения о приостановке экспорта оружия и боеприпасов. Он также сообщил об угрозах организации протестов на предприятиях оборонной промышленности, направленных на возобновление поставок. Несмотря на это, Вучич подчеркнул, что решение о приостановке экспорта остается в силе, пишет ТАСС.

— Министерство обороны поняло мое распоряжение, но в этом процессе участвуют пять учреждений, и теперь Совет национальной безопасности направил приказ министерству торговли, которое последним подписывает документы, что боеприпасы больше не должны покидать страну. Это для нас серьезная проблема, так как с прошлой ночи я подвергаюсь сильному давлению как изнутри, так и извне, — заявил Вучич журналистам.

Он подчеркнул, что в дальнейшем экспорт вооружения будет возможен исключительно по решению Совета национальной безопасности, причем этот процесс будет абсолютно прозрачным и публичным. Вучич отметил, что действующие договоренности есть только с Кипром и Азербайджаном, с условием, что поставленное оружие остается на территории этих стран.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Президент сообщил, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности, поскольку запрет на экспорт ставит под угрозу зарплаты работников.

— Поскольку я сказал, что нельзя, то получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, потому что людям надо получать зарплаты и жить от всего этого, — заявил он.

Вучич сообщил о пересмотре всех существующих контрактов и введении системы допуска покупателей оружия, с созданием «черных, серых и белых» списков. Он также обвинил своих оппонентов в попытках дестабилизировать ситуацию в стране, подчеркнув, что действует исключительно в интересах Сербии.

— Одни докладывают американцам и англичанам, другие — русским, а о Сербии никто не думает. Главное сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская, — заявил президент.

Напомним, ранее Минобороны Сербии официально подтвердило решение о приостановке экспорта вооружения и военной техники, произведенных в республике.

Рената Валеева