Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Sex Worker’s Rights Advocacy Network*

Фото: Екатерина Петрова

Генпрокуратура признала нежелательной на территории деятельность зарегистрированной в Венгрии неправительственной организации Sex Worker’s Rights Advocacy Network* (SWAN). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, деятельность SWAN*, зарегистрированной в 2022 году со штаб-квартирой в Будапеште, «на российском направлении нацелена на навязывание западной идеологии, не отвечающей традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям нашей страны».

— Под видом поддержки маргинальных групп населения организация проводит мероприятия, направленные на расширение протестного потенциала указанных лиц, сбор тенденциозной информации о социально-политической ситуации в России для проведения дискредитирующих информационно-пропагандистских кампаний, — заявили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве также отметили, что SWAN* сотрудничает с организациями, деятельность которых уже признана нежелательной на территории России, а также оказывает поддержку структурам, «популяризующим идеологию ЛГБТ-движения**, признанного экстремистским».

Ранее Генпрокуратура объявила, что деятельность Британского совета* (The British Council) признана нежелательной на территории страны

Рената Валеева