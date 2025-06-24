Путин одобрил создание национального мессенджера

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы, объединяющей функции мессенджера и сервисов государственных и муниципальных услуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Платформа позволит пользователям подписывать документы усиленной электронной подписью и использовать цифровой ID, приравненный к физическому документу, для удостоверения личности. В частности, онлайн-документ можно будет использовать для подтверждения возраста, права на льготы, факта обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницы и в других ситуациях. Закон запрещает требовать бумажные документы, если необходимые сведения представлены на платформе.

Исключения составляют случаи, связанные с обеспечением обороны, безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов.

Оператором платформы станет российское юридическое лицо, чье программное обеспечение зарегистрировано в национальном реестре и владеющее социальной сетью с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей. Конкретная организация будет определена правительством.

Реальное время / realnoevremya.ru

Особенности использования сервиса госорганами и учреждениями Москвы могут регулироваться соглашением между мэром города и оператором платформы.

Закон, согласно сопроводительным документам, направлен на повышение доступности государственных услуг, создание комфортной и безопасной среды при использовании информационных технологий и обеспечение конфиденциальности данных.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых положений. Так, обязательная предустановка сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства начнет действовать с 1 сентября 2025 года. С этой же даты вступает в силу норма об отдельном оформлении согласия на обработку персональных данных.

Ранее исследователи из компании Cybernews обнаружили масштабную утечку логинов и паролей, затронувшую 16 млрд аккаунтов в различных популярных онлайн-сервисах.

Рената Валеева