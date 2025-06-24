Минтимер Шаймиев: каждому созыву парламента Татарстана выпала честь принять важнейшие для народа решения

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Каждый созыв парламента Татарстана принимал важнейшие для многонационального народа решения. Об этом говорится в обращении первого президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиев к участникам заседания Высшего совета Республиканского движения «Татарстан — Новый век».

Открывая его, спикер парламента Фарид Мухаметшин напомнил, что этот год ознаменован знаковым событием в общественно-политической жизни Татарстана — 30-летием Государственного совета республики.

— Каждому созыву представительного органа власти выпала честь принять важнейшие для нашего многонационального народа решения. В 1990-е годы нам предстояло выполнить историческую миссию, создавать, принимать важнейшие для Татарстана законы. Именно тогда в парламенте возникли депутатские группы и фракции, которые имели не просто разные, а подчас противоположные позиции по ключевым вопросам. Государственный совет и сегодня достойно продолжает традиции парламентаризма, заложенные нами в конце прошлого века, — говорится в обращении Шаймиева, которое огласил заместитель руководителя администрации раиса РТ — руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов.

Денис Петров