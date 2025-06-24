Новости общества

09:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казанском зооботсаду родилась зебра

13:37, 24.06.2025

Это уже уже третья зебра, появившаяся на новой территории «Река Замбези»

В Казанском зооботсаду родилась зебра
Фото: взято с телеграм-канала казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду у пары зебр Ромаки и Вики родился детеныш — девочка.

— Это девочка, уже третья зебра, появившаяся на новой территории «Река Замбези», — сообщили в зооботсаду.

В настоящее время жеребенок и мама живут во внутреннем вольере, недоступном для посетителей. Однако они уже совершают короткие прогулки на свежем воздухе во внутреннем дворике.

Дарья Пинегина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также