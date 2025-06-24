В Казанском зооботсаду родилась зебра
Это уже уже третья зебра, появившаяся на новой территории «Река Замбези»
В Казанском зооботсаду у пары зебр Ромаки и Вики родился детеныш — девочка.
— Это девочка, уже третья зебра, появившаяся на новой территории «Река Замбези», — сообщили в зооботсаду.
В настоящее время жеребенок и мама живут во внутреннем вольере, недоступном для посетителей. Однако они уже совершают короткие прогулки на свежем воздухе во внутреннем дворике.
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