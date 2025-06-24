В Казани зарегистрировали более 5,3 тысячи собак

С 1 июля владельцев собак в Татарстане начнут штрафовать за отсутствие регистрации

Фото: Максим Платонов

В Казани зарегистрировано 5 314 собак, из них 1 405 уже прошли процедуру чипирования. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Информация о каждом зарегистрированном питомце вносится в общероссийскую базу данных или международный реестр.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, с 1 июля владельцев собак в Татарстане начнут штрафовать за отсутствие регистрации у животного. Обязательное чипирование в республике началось в начале года. Всех животных вносят в госреестр. Стоимость в государственной ветклинике варьируется от ста до пятисот рублей.

По новым правилам щенков, рожденных после 1 января 2025 года, необходимо зарегистрировать в течение трех месяцев с момента рождения. Собаки, родившиеся до 1 января 2025 года, должны быть внесены в реестр до 31 декабря 2025 года. После покупки взрослой собаки регистрация должна быть оформлена в течение 30 дней. Она не требуется, если животное находится в Татарстане менее 30 дней.



Дарья Пинегина